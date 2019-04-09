Эксперты Роскачества совместно с олимпийской чемпионкой Ириной Приваловой дали советы, как выбрать кроссовки для бега.

Так, для весенних, осенних или зимних пробежек стоит отдать предпочтение изделиям с мембранной тканью гортекс, которая защищает от промокания и хорошо проветривается.

Выбор подошвы зависит от поверхности, по которой предстоит бегать. Так, для стадионов и асфальта лучше всего подойдет мягкая и ровная подошва с амортизацией.

Для пересеченной местности предназначена обувь с рельефной жесткой подошвой. Выступы на ней улучшают сцепление с землей, а жесткость защищает от острых камней и других твердых предметов.

Людям с избыточным весом лучше выбирать подошву с хорошей амортизацией, которая гасит удар стопы о поверхность.

Еще один важный пункт при выборе кроссовок – это то, как вы ставите ногу во время бега. Если нога ставится ровно – это называется "нейтральная пронация", носки немного внутрь – "гипопронация" (обувь больше снашивается с наружной стороны), наружу – "гиперпронация" (больший износ с внутренней стороны).

При первых двух типах подойдут любые кроссовки, а вот при третьем – нужны кроссовки со специальными вставками внутри подошвы, ограничивающими разворот стопы.

Посмотреть другие советы можно на сайте Роскачества.