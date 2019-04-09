Государственная дума будет менять закон о госзакупах (№44-ФЗ), чтобы упростить процедуру. К этому давно призывали депутаты и сторонники партии "Единая Россия" в Алтайском крае, потому что в регионе часто сталкиваются с проблемой реализации закона.

"Закон будет совершенствоваться в целом. Планируется вносить поправки и в процедуры, и в сроки проведения торгов. Но подход к этому процессу будет более индивидуальный. Первый шаг оптимизации процедуры закупок внесен депутатами в первом чтении для учреждений культуры. Изменения уже приняты. Планируется, что до конца недели данный законопроект будет принят и в третьем чтении", – рассказала депутат Госдумы от региона, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова.

Принятые в первом чтении поправки расширяют права организаций культуры в части расходования пожертвований и благотворительных средств, проведения конкурсов с ограниченным участием, увеличения суммы закупок у единственного поставщика до 700 тысяч и другое.

Что же касается закона в целом, то изменения в него позволят более качественно реализовать партийные и национальные проекты в Алтайском крае, считает заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.

"При реализации партийного контроля над проектами "Безопасные дороги", "Городская среда" в регионе сталкиваемся с проблемами реализации закона о закупках, в части проведения конкурсных процедур. Региональное отделение партии, депутаты Заксобрания неоднократно обращались в Госдуму с тем, чтобы изучить тему в первую очередь по сокращению времени конкурсных процедур. Сейчас на них отводится 45 дней. Всем очевидно, что время постройки объектов в рамках проектов ограничено. Мы считаем, что необходимо внести ряд поправок, которые, например, будут учитывать климатические условия в регионах", – сказала она.

В апреле депутаты Госдумы выйдут на решение этого вопроса. Партия будет держать руку на пульсе и оперативно корректировать свои предложения при рассмотрении законопроектов, сказала Штань.