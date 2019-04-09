Сахалинский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, сообщает РИА "Новости".

Изучив доводы стороны защиты, суд счел их недостаточно убедительными для изменения приговора. Таким образом, решение предыдущей инстанции оставлено в силе.

Напомним, бывшему чиновнику за легализацию доходов и взятки назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 500 миллионов рублей.

Также по решению суда бывший губернатор лишен государственных наград и права занимать государственные должности.

Отметим, что экс-команда Хорошавина также признана виновной в получении взяток. Экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.