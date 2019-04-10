Фото: ИСК "Алгоритм"

Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле. Сегодня, по мнению экспертов, это одно из наиболее перспективных и востребованных предложений на рынке недвижимости города. Разбираемся, что это за формат квартир и в чем их преимущество.

Что такое из себя представляет четырехкомнатная квартира с европланировкой?

Квартиры данного формата появились в Европе в 70-х годах прошлого века и быстро завоевали популярность. Европейские архитекторы пришли к выводу о необходимости распределения каждого квадратного метра жилья с пользой. Четырехкомнатная квартира с европланировкой ("еврочетырешка") интересна из-за современного и удобного формата планировки, где одно из жилых помещений представлено как просторная гостиная, включающая в себя зону кухни (готовки), обеденную зону и зону отдыха.

В силу обширной функциональности "еврочетырешки" больше всего подходят многодетным семьям: одна комната может стать родительской спальней, а оставшиеся – детскими для каждого ребенка или личным кабинетом, библиотекой и дополнительной жилой комнатой. Такие квартиры имеют большую площадь, в районе 70-95 квадратных метров, и представлены разнообразными планировочными решениями. Как правило, в них предусмотрен раздельный санузел. Чтобы сэкономить время на переезд и заселиться сразу после ввода дома в эксплуатацию, можно приобрести квартиру уже с отделкой от застройщика.

Какие преимущества перед обычными трехкомнатными и четырехкомнатными квартирами?

Самое главное – цена. Это большое преимущество всех евроформатов. Объединенное пространство позволяет обойтись без "лишних" квадратных метров, поэтому стоимость таких квартир ниже аналогов стандартной планировки. Также "еврочетырешки" позволяют создать уникальное пространство, полноценный зал для отдыха, приема друзей или родственников. Видели такое в американских фильмах? Теперь можете повторить это уже в своей собственной квартире! Такой формат будет удобен и молодой маме: пока она занимается хозяйственными делами на кухне, ребенок будет под ее присмотром в зоне гостиной, что невыполнимо в квартире с изолированными комнатами.

Что об этом говорят специалисты?

По словам специалистов рынка недвижимости, в России за последние годы в несколько раз выросло количество квартир, которые приобретаются с помощью ипотечного кредитования.

Обычно первой покупкой становится для семьи либо однокомнатная квартира, либо студия. Потом появляются дети и необходимо расширятся. "Еврочетырешка" – идеальный формат для большой семьи с несколькими детьми, где можно разделить пространство, чтобы хватило всем. Спрос на данный формат, уверены специалисты, будет только расти.

Средняя цена за такую квартиру в Барнауле и где можно купить?

Сегодня средняя стоимость четырехкомнатной квартиры с европланировкой – около 38 тысяч рублей за квадратный метр. Чем больше площадь – тем выгоднее покупка! В Барнауле интересные варианты предлагает группа компаний "Алгоритм". В их новых проектах –

ЖК "Титан", ЖК "Добрыня" (застройщик – ООО "СЗ ИСК "Алгоритм", проектные декларации на сайте – https://www.alg22.ru)

ЖК "КРЫЛЬЯ-2" (застройщик – ООО "СЗ "ДСК", проектная декларация на сайте – http://dsk22.ru/)

Вы найдете "еврочетырешку" своей мечты и уже никогда не захотите покупать другую квартиру.