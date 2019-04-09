Медведи пробуждаются от спячки и выходят из берлог в лесах Алтайского края, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное Минприроды.

"Да, уже поступают сообщения, что мишки просыпаются после зимней спячки. Их уже видели в лесах", – сообщили в пресс-центре министерства.

Несмотря на раннее потепление, мишки в этом году выходят из спячки в обычные сроки. После того, как все медведи проснутся, охотоведы приступят к их "переписи".

Ежегодно в Алтайском крае насчитывают порядка тысячи медведей, их численность остается стабильной.