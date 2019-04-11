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Ближе к природе: где в Барнауле строится "Моховая поляна"

, ИА "Амител"
Новый жилой комплекс в сосновом бору – настоящий оазис комфорта, где можно отдохнуть от городского шума и суеты

Специально для тех, кто устал от "бетонных джунглей", но при этом не желает тратить много времени на дорогу из пригорода в центр и обратно, на рынке недвижимости Барнаула есть неординарное предложение: жилой комплекс "Моховая поляна", строящийся в нагорной части, удачно объединяет в себе преимущества загородной жизни и удобное месторасположение. В настоящее время здесь строятся два 16-этажных дома по улице 6-й Нагорной, которые планируют сдать в эксплуатацию уже во II и IV кварталах 2020 года.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Новый микрорайон не случайно получил столь поэтичное название: тишина, чистый лесной воздух и радующий глаз пейзаж – словом, все то, о чем так мечтают многие горожане, – стало доступным благодаря его поистине уникальному месторасположению. Комплекс находится в экологически чистой зоне, в окружении реликтового соснового бора. Поблизости – лыжная база "Динамо" и Трасса здоровья, что означает постоянную доступность лыжных, велосипедных и пеших прогулок. При этом удачное расположение домов – всего в одном километре от Змеиногорского тракта – позволяет быстро и без пробок добраться до делового центра города.

Что говорят по поводу жилого комплекса эксперты?

Дмитрий Анатольевич Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая: "Интересный проект, перспективный район, смелое решение. Преимущество покупки здесь жилья в том, что, по сути, вы покупаете и квартиру, и дачу в одном месте, а для людей постарше, которые хотят быть вдали от шума и цивилизации, это вообще идеальный вариант. В настоящее время в микрорайоне идет активный процесс налаживания инфраструктуры, поэтому люди, которые возьмут квартиру в этом жилом комплексе, в будущем точно не пожалеют. А особенно с учетом доступной цены: в отличие от "барнаульской Рублевки", здесь могут позволить себе комфортное жилье люди, не обладающие большими миллионами".

Ирина Александровна Соустина, менеджер по новостройкам офиса агентства недвижимости "Жилфонд": "Этот объект привлекателен для людей, которые хотят быть ближе к природе, для тех, кто устал от городского шума и загазованности. Жилой комплекс находится рядом с сосновым бором, и это большой плюс, поскольку природная атмосфера благоприятно влияет на здоровье и эмоциональное состояние человека. Сосновый бор – прекрасное место для прогулок и отдыха. Еще одно преимущество жилого комплекса в том, что там будут жить соседи по интересам, люди примерно одного социального уровня. Если человек расставляет приоритеты в пользу жизни в экологически чистом месте, в пользу жилья хорошего качества, что и предлагает застройщик "Домстрой-Барнаул", то сложности с инфраструктурой при желании можно решить: для этого во многих семьях есть личное авто, и довезти ребенка до школы или детского сада в наше время не проблема".

КОМФОРТ НА ЛЮБОЙ ВКУС

В "Моховой поляне" все тщательно продумано для максимального комфорта жильцов и их единения с природой. Этой цели служит и территория квартала – закрытая и обособленная, и сам жилой комплекс – с панорамным остеклением и огромными лоджиями, откуда так удобно любоваться красотой леса.

При строительстве домов микрорайона и разработке планировок учитывался как потребительский спрос, так и современные тенденции рынка – когда востребовано жилье с большей площадью и меньшим количеством квартир на одной площадке. В домах по ул. 6-й Нагорной предусмотрено по одному подъезду с квартирами различной квадратуры: однокомнатные (от 35 кв.м), двухкомнатные (от 62 кв.м) и трехкомнатные (от 80 кв.м), а также двухуровневые площадью до 151 кв.м. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой, что позволяет реализовать любые дизайн-проекты.

Имеется возможность приобретения квартир в рассрочку и в ипотеку, но главное, что делает предложение особенно привлекательным в период роста цен на недвижимость, – это вполне доступная стоимость: цена на однокомнатные квартиры площадью 35 кв.м начинается здесь от 1 млн 542 тыс. рублей. Что немаловажно, оба дома будут располагать традиционной для застройщика собственной газовой котельной, что обеспечит коммунальные платежи почти вдвое ниже, чем в среднем по городу, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды. Экологичная, безопасная, сберегающая бюджет – такая автономная котельная является весомым аргументом в пользу приобретения здесь жилья.

ЗАСТРОЙЩИК, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

"Моховая поляна" примечательна не только своим месторасположением и комфортабельными современными квартирами: это один из первых в Барнауле жилых комплексов, строящихся с применением системы эскроу-счетов – когда деньги дольщиков в течение всего периода строительства "замораживаются" и хранятся на специальном банковском счете. Система является залогом финансовой безопасности людей, инвестирующих в строящееся жилье: если дом по тем или иным причинам не будет сдан, дольщик просто заберет свои деньги обратно. Жилой комплекс изначально строится уже в рамках нового законодательства, вступающего в силу с 1 июля 2019 года и обязательного к исполнению для всех застройщиков. Это значит, что покупать квартиру в "Моховой поляне" сегодня абсолютно безопасно: сохранность вложенных денег гарантируется банком и государством, а покупатель ничем не рискует. 

ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" – застройщик объекта – еще в 2018 году, задолго до обязательного введения закона, добровольно перешел на работу по системе эскроу-счетов, что говорит о его надежности. Кроме того, эта компания уже много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, что является показателем ее стабильности, а в ее портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города. Скоро в их число войдет и "Моховая поляна" – жилой комплекс для тех, кто хочет быть ближе к природе без ущерба комфорту.

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте dom-barn.ru/declaration. 

ООО СЗ "Домстрой-Барнаул"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5
Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953
Режим работы: пн-пт, 8:00-17:00
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.04.2019 08:26
- гость -

Остановить наступление на сосновый бор!!!

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11.04.2019 08:31
- гость -

10 лет не были на горе в понедельник проезжали - ЭТО БЛИН ЧТО?
понастроено все что можно, дорога ужасно загружена, короче че попало

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