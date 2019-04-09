Актера театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы, сообщает РИА "Новости".

Источник в НИИ имени Склифосовского уточнил, что известного культурного деятеля отпустили домой в понедельник, 8 апреля.

Напомним, что травму он получил при показе спектакля "Встречайте, мы уходим" в театре имени Моссовета.

Актер упал после прыжка через ковер, который по сценарию должен был расстелиться перед ним.

Трюк не удался из-за того, что народный артист России споткнулся и к тому же неудачно приземлился при падении.

Сухоруков сразу же сказал коллегам, что это перелом или сильный вывих и занавес опустили.