Бетонная плита рухнула на пассажирский автобус в Новосибирске – по данному факту прокуратура проводит проверку.
Момент происшествия был зафиксирован видеорегистратором. На кадрах видно, как бетонная плита падает на автобус с автоплатформы.
"По результатам проверки органы прокуратуры оценят соблюдение законодательства при перевозке крупногабаритного груза. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – отмечают в областной прокуратуре.
Отметим, что инцидент произошел вечером в понедельник в Кировском районе Новосибирска.
Комментарии
На записи дата: 10.08.2013....
9.04.2019 15:39
Гость
давно пора уже узнать, что некоторые регики сбрасывают настройки, в том числе и дату, если надолго отключены от питания.
То тормоза откажут, то бревна развалятся, то прицеп отцепится, то плиты упадут... Всегда никто не виноват. Страшно то, что страдают невиновные.
всего лишь " Пункт назначения"