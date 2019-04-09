Бетонная плита рухнула на пассажирский автобус в Новосибирске – по данному факту прокуратура проводит проверку.

Момент происшествия был зафиксирован видеорегистратором. На кадрах видно, как бетонная плита падает на автобус с автоплатформы.

"По результатам проверки органы прокуратуры оценят соблюдение законодательства при перевозке крупногабаритного груза. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – отмечают в областной прокуратуре.

Отметим, что инцидент произошел вечером в понедельник в Кировском районе Новосибирска.