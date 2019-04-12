При поддержке ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") в российских городах пройдет серия открытых родительских собраний "Школа Лиза Алерт".

Встречи пройдут в преддверии весенне-летнего сезона и периода каникул, когда количество детей, которые теряются в природной и городской среде, сильно возрастает.

На собраниях родители узнают основные правила безопасности для детей от 5 до 14 лет: волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" расскажут о том, что необходимо брать с собой на прогулку и в лес; что делать, когда пропал близкий человек; а также объяснят, почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. В некоторых городах в рамках родительских собраний также пройдут обучающие квесты, на которых дети в игровой форме научатся на практике применять правила безопасности.

Мероприятие в Барнауле пройдет уже в это воскресенье, 14 апреля 2019 года, в 14:00 на площадке фуд-корта ТРЦ "Пионер" по адресу: пр. Ленина, 102в.

Вход бесплатный. Требуется предварительная регистрация.

По данным "Лизы Алерт", ежегодно в России теряется или пропадает без вести более 100 000 человек.

"Лиза Алерт" и "Билайн" с 2012 года совместно разрабатывают технологичные решения для поиска пропавших людей, которые ориентированы на весь рынок вне зависимости от того, абонентом какого оператора является потерявшийся человек. Первым решением стала горячая линия для сообщений о пропавших людях, которая работает с 2012 года в режиме 24/7 по всей стране. В декабре 2017 года был запущен сервис SMS-информирования о поисках для привлечения людей, находящихся рядом с местом проведения спасательной операции. За это время к проекту присоединилось около 35 000 человек почти из 50 городов, причем только 30% из них являются клиентами "Билайна". Проект "Островок безопасности" работает во всех собственных магазинах "Билайна" по всей стране. 100% продавцов магазинов знают приемы первой помощи, в случае если в магазин пришел потерявшийся ребенок или дезориентированный человек.

Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт, ввести номер телефона и выбрать нужные параметры. Абоненты основных операторов смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается, при этом участники, благодаря возможности гибких настроек, смогут выделить для себя приоритетные направления: например, поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за его пределами.

В марте "Билайн" и "Лиза Алерт" обратились ко всем операторам связи с предложением объединить системные усилия и технологическую экспертизу для построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.