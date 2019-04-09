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Жители Алтайского края смогут бесплатно увидеть новый сезон "Игры престолов"

, ИА "Амител"
Подписчикам "МТС ТВ" новые серии легендарного сериала станут доступны уже на следующий день после премьеры
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

МТС гарантирует новым подписчикам приложения "МТС ТВ" два месяца бесплатного доступа к широкому перечню контента, включая премьеру финальных серий саги "Игра престолов", на мобильных устройствах, в приложении Smart-TV* и через web-браузеры.

Премьерные серии финального сезона сериала "Игра престолов", старт показа которых запланирован на 15 апреля 2019 года, будут доступны пользователям сервиса "МТС ТВ" благодаря поддержке телеканала Fox*. Новые серии будут размещены в специальном каталоге FOXNOW* в разделе "Видео по запросу" на следующий день после премьеры. Подписчики домашнего и спутникового "МТС ТВ" смогут смотреть премьерные серии каждый понедельник в 22:00 по московскому времени на 31-й кнопке.

При подключении к пакету "Базовый" сервиса "МТС ТВ" в период с 1 апреля по 31 мая 2019 года пользователи также получат возможность в течение двух месяцев бесплатно смотреть более 130 телеканалов из 17 стран мира на 26 языках, а также дополнительный контент по запросу из обширной библиотеки фильмов и сериалов.

Для доступа к сервису необходимо установить приложение "МТС ТВ" через каталоги GooglePlay, AppStore,  WindowsStore или SmartTV* либо подключиться к нему через сайт http://www.mtstv.ru/. Сервис позволяет подключить до пяти устройств к одной учетной записи.

По окончании промопериода абонентская плата составит 300 рублей в месяц. Для пользователей тарифа "Весь МТС супер ТВ" предусмотрена возможность получения скидки по акции "Скидка моей семье" на пять мобильных номеров МТС.

*Смарт-ТВ, Фокс, Фокснау, ГуглПлей, ЭппСтор, УиндоуСтор – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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