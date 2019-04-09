МТС гарантирует новым подписчикам приложения "МТС ТВ" два месяца бесплатного доступа к широкому перечню контента, включая премьеру финальных серий саги "Игра престолов", на мобильных устройствах, в приложении Smart-TV* и через web-браузеры.

Премьерные серии финального сезона сериала "Игра престолов", старт показа которых запланирован на 15 апреля 2019 года, будут доступны пользователям сервиса "МТС ТВ" благодаря поддержке телеканала Fox*. Новые серии будут размещены в специальном каталоге FOXNOW* в разделе "Видео по запросу" на следующий день после премьеры. Подписчики домашнего и спутникового "МТС ТВ" смогут смотреть премьерные серии каждый понедельник в 22:00 по московскому времени на 31-й кнопке.

При подключении к пакету "Базовый" сервиса "МТС ТВ" в период с 1 апреля по 31 мая 2019 года пользователи также получат возможность в течение двух месяцев бесплатно смотреть более 130 телеканалов из 17 стран мира на 26 языках, а также дополнительный контент по запросу из обширной библиотеки фильмов и сериалов.

Для доступа к сервису необходимо установить приложение "МТС ТВ" через каталоги GooglePlay, AppStore, WindowsStore или SmartTV* либо подключиться к нему через сайт http://www.mtstv.ru/. Сервис позволяет подключить до пяти устройств к одной учетной записи.

По окончании промопериода абонентская плата составит 300 рублей в месяц. Для пользователей тарифа "Весь МТС супер ТВ" предусмотрена возможность получения скидки по акции "Скидка моей семье" на пять мобильных номеров МТС.

*Смарт-ТВ, Фокс, Фокснау, ГуглПлей, ЭппСтор, УиндоуСтор – прим.ред.