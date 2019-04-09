Перевозчик пассажиров в Горном Алтае оштрафован за нелегальную деятельность без государственной регистрации.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, мужчина осуществлял свою деятельность в Шебалинском районе. При этом он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

"Поводом для привлечения к административной ответственности послужили результаты проведенной прокуратурой района проверки соблюдения требований федерального законодательства в сфере перевозки пассажиров", — уточняют в ведомстве.

Виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа. Сумма штрафа не называется.