Звонок в мытищенскую полицию жильцов, обеспокоенных тем, что давно не видели детишек из соседней семьи, позволил выявить содержание детей в антисанитарных условиях без надлежащего ухода и воспитания.

Как сообщается на сайте детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, трое из четырех детей в возрасте от 2 до 8 лет даже не имели свидетельства о рождении.

Мать объяснила это тем, что не стала "заморачиваться" такими тонкостями, так как рожала дома. Соответственно, дети были лишены возможности получать медицинскую помощь и образование.

Они не посещали детсад и школу. В ходе обследования выяснилось, что несовершеннолетние имеют педагогическую запущенность. В частности, им необходима работа с дефектологом и логопедом.

"Все было сделано в интересах детей, — прокомментировала Мишонова. — Оставлять их в квартире в этих антисанитарных условиях было невозможно".

По ее словам, матери разъяснены ее права и возможные дальнейшие действия. Если она не желает лишиться родительских прав, то должна подтвердить свое материнство троих детей и намерение изменить образ жизни, создать условия, в которых дети могут жить и воспитываться.

В отношении нее может быть возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.