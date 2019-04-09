Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса – это вхождение в состав России в качестве полноправного члена государства, сообщает "Российская газета".
По его словам, от Украины регион получает только блокаду и новые разрушения, поэтому очевидно, что республика движется к интеграции не с ней, а с Россией.
Он выразил понимание, что в виду "геополитического подтекста" этот процесс тяжелый и тернистый. Но цель остается неизменной, подчеркнул Пушилин.
Комментарии
Гыть на такое преобретение! не хай даунбасцы самопровозглашённые живут!
9.04.2019 16:23
- гость -
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Да шо вы такое говорите? Вы таки не хотите вернуть на Родину еще один дотационный регион, где злобные украинцы поедают русскоговорящих младенцев?
Ну вот, еще одни нахлебники могут появиться! Подождите, мы еще Крым не отстроили полностью! Когда отделялись, то Россияне были плохими, пожили самостоятельно все просра..(извиняюсь) проели и теперь возьмите нас назад! Дайте нам денег, дайте нам пенсии!
Прикольно, три первых комментария украинские. А мы русские не против возвращения наших русских братьев домой.
9.04.2019 16:54
Друк
Как определил, что они украинские? Свечку держал?
Был в Донецке в конце 80- х. Ни одного слова на совещании. И все говорили местные, что они Донецкая область России, каким - то образом оказались на Украине. Но и.к. это было в составе СССР, то ажиотажа не было.
На мове.
Все бы хорошо, и присоединяйтесь на здоровье, но слишком дорого эти присоединения обходятся для обычных россиян. Скоро уже ЗП только в квитках видеть будем, т.к. сразу в налоговую перечисляться будет, а если чего и останется, то за коммунальные извольте до 10 числа каждого месяца!
"...это вхождение в состав России в качестве полноправного члена..."
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я против введения новых членов в Россию. затрахали уже одним крымом