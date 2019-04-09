Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса – это вхождение в состав России в качестве полноправного члена государства, сообщает "Российская газета".

По его словам, от Украины регион получает только блокаду и новые разрушения, поэтому очевидно, что республика движется к интеграции не с ней, а с Россией.

Он выразил понимание, что в виду "геополитического подтекста" этот процесс тяжелый и тернистый. Но цель остается неизменной, подчеркнул Пушилин.