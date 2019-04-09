Сильное землетрясение произошло к юго-востоку от Горного Алтая

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Монголии во вторник, 9 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки эпицентр сейсмического события находился в 375 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска, примерно в 20 километрах от российско-монгольской границы.

Толчок был зафиксирован в 13:06. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".

Отметим, что весьма существенные землетрясения периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тывой, Республикой Алтай, а также с западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.