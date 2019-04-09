Следственно-оперативная группа будет создана в алтайском управлении МВД по декриминализации лесопромышленного комплекса. Такое решение принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полицейские будут профилактировать правонарушения в лесной отрасли, анализировать ситуацию, сложившуюся в лесопромышленном комплексе Алтайского края, определять перспективные направления деятельности по его декриминализации, в том числе с привлечением заинтересованных ведомств", – уточнили в ведомстве.

В группу войдут сотрудники уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, следствия, дознания, ГИБДД, экспертно-криминалистического центра, а также руководители ОМВД России по Тальменскому, Первомайскому, Зональному районам и ряда других территорий Алтайского края, для которых актуальна проблема пресечения и профилактики преступлений в сфере лесной и лесоперерабатывающей промышленности.