Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков поделился с журналистами данными о заболеваемости онкологией среди детей, сообщает News.ru.

Как выяснилось, чаще всего от рака страдают дети в Севастополе, Ненецком автономном округе, республиках Алтай и Коми (свыше 20 человек на 100 тысяч детей).

Также этой болезни подвержены мальчики и девочки в Пермском и Хабаровском краях, Архангельской, Омской и Смоленской областях, Сахалине и Санкт-Петербурге (от 15 до 20 детей на 100 тысяч).

Наиболее редко смертельно опасная болезнь встречается у несовершеннолетнего населения Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Карелия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Оренбургской, Рязанской и Тульской областях (менее 10 человек на 100 тысяч детей).