Все школы и детские сады России при приготовлении пищи будут использовать йодированную соль, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Мера призвана снизить дефицит йода у населения, который становится причиной заболеваний щитовидной железы.
По ее словам, с 9 апреля 2019 года детский рацион в столовой будет включать в себя йодированную соль вместо обычной.
В качестве следующего шага для обеспечения здоровья детей названо рассмотрение Госдумой законопроекта о питании.
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