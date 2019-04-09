Все школы и детские сады России при приготовлении пищи будут использовать йодированную соль, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Мера призвана снизить дефицит йода у населения, который становится причиной заболеваний щитовидной железы.

По ее словам, с 9 апреля 2019 года детский рацион в столовой будет включать в себя йодированную соль вместо обычной.

В качестве следующего шага для обеспечения здоровья детей названо рассмотрение Госдумой законопроекта о питании.