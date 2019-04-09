В выходные 6 и 7 апреля 2019 года в Барнауле, в Алтайском центре самбо состоялся межрегиональный традиционный турнир по классическому панкратиону и грэпплингу "Кубок Федерации". В турнире приняло участие более 300 спортсменов, среди которых команды СК "Сибирь", СК "Чемпион" и СК "Питбуль" из Новосибирской области, сборная команда Федерация рукопашного боя, ДЮСШ пгт Тяжинский и СК "Ирбис" Кемеровской области.

Алтайский край представляли команды ВПК "БАРС" (г. Рубцовск), сборная Михайловского района, ДЮСШ Рубцовского района, СК "Олимп" (г. Новоалтайск), сборная команда МБ СП СШ Змеиногорского района.

За столицу Алтайского края выступали клубы: СК "TOP FIGHT", СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ", СК "ЛИДЕР", КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", СК "TOP TEAM SIBERIA", КСБЕ "Один на Один", СК "PRIDE GYM", СК "Удар", ДЮСШ "Ирбис", СК "Панкратион", СК "УДАР", СК "КОРЕНЬ", сборная команда АлтГУ.

Ценными призами за индивидуальное мастерство в разных возрастных группах были отмечены:

В грэпплинге:

– "За самый короткий бой": Семашко Кирилл (СК "Питбуль"), Кириченко Родион (ВПК КСБЕ "Эксклюзив"), Андреев Иван (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Пан Николай (ВПК "Барс", г. Рубцовск);

– "За волю к победе": Павлиди Алексей (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Фозилов Аюб (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Лапин Илья (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Буравлева Екатерина (ВПК "Барс", г. Рубцовск);

– "За лучшую технику": Дорофеев Дмитрий (СК "ОЛИМП", г. Новоалтайск), Фозилов Билюл (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Макаров Марк (СК "Питбуль", г. Новосибирск), Муравьев Илья (СК "Питбуль", г. Новосибирск);

В панкратионе:

– "За самый короткий бой": Татарников Илья (КСБЕ "Один на Один"), Шутова Марина (СК "TOP TEAM SIBERIA");

– "За волю к победе" – Кириченко Родион (ВПК КСБЕ "Эксклюзив"), Игнатенко Сергей (СК "TOP TEAM SIBERIA"), Негматов Рустам (КСБЕ "Один на Один");

– "За лучшую технику" – Тихобаев Илья (СК "ЛИДЕР"), Адмакин Рустам (СК "ИРБИС", Кемеровская облаять), Зайцев Макар (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ").

Лучшим бойцом турнира по грэпплингу был признан Шелепов Егор (СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ"), а по панкратиону – Микуров Яков (КСБЕ "Один на Один").

Лучшими тренерами были признаны барнаулец Илья Голубев и представитель Кемеровской области Юрий Марченко.

В командном зачете места распределились так:

– в грэпплинге третье место заняла команда СК "ЛИДЕР" (г. Барнаул), второе – СК "Олимп" из г. Новоалтайска, чемпионом стала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул;

– в панкратионе бронзу завоевал барнаульский клуб "ЛИДЕР". Также очень успешным стало выступление сборной команды СК "Ирбис" Кемеровской области, которая стала серебряным призером турнира, а в борьбе за золото в командном зачете победу одержала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул, завоевав первое командное место.