В один декабрьский вечер 2018 года, мать-одиночка Юлия Батова пожелала сладких снов своим четырем детишкам. В трехкомнатной квартире города Барнаула наступила ночь. Ничего не предвещало беды, но на следующий день Юлия обнаружила в двери вот эту записку, которая её не на шутку испугала:

Юлия была в недоумении. Трехкомнатную квартиру она купила в 2013 году. Жилье обошлось в 2 млн 150 тысяч рублей, из этой суммы в ипотеку в Сбербанке она взяла 500 тысяч. Причем почти 380 тысяч погасила за счет материнского капитала. Остаток по кредиту составлял всего 120 тысяч рублей. Женщина исправно платила, но в 2017 году из-за финансовых проблем допустила задолженность в районе 17 000 рублей. Как оказалось, из-за просрочки, банк продал квартиру через суд и торги. У квартиры появился новый собственник. Хотя кредит для Батовой был рассчитан до 2033 года.

Мать двух сыновей и двух дочерей не знала ни о каких торгах, разбирательстве и не могла предположить, что небольшая просрочка приведет к таким последствиям. Решение суда по поводу квартиры уже было вынесено. Юлия не могла смирится с таким исходом событий и обратилась с апелляционной жалобой, чтобы оспорить предыдущее решение суда. В этот вторник, на момент начала заседания, квартира находилась в собственности новых покупателей.

Как сообщил представитель Юлии, Александр Болячевец: "Ответчик не была извещена о каких-либо судебных заседаниях, связанных с её квартирой. Судом первой инстанции был допрошен почтальон, который пояснил, что не носил корреспонденцию. Таким образом, Батова узнала о сложившейся ситуации, когда квартира уже продалась. Сейчас суд может перейти на стадию рассмотрения по правилам суда первой инстанции — заново проверять задолженность, оценку предмета ипотеки. Сегодня мы сделали важный шаг — приобщили справку о том, что сумма в размере 130 000 рублей лежит на счету у нотариуса, и задолженность может быть досрочно погашена".

Сама Юлия держалась уверенно, ожидая решения суда апелляционной инстанции: "Четверых детей надо отстаивать, когда новые хозяева квартиры стучали в дверь, все очень напугались! Сегодня второй раунд, первый был за Сбербанком. Нашлись добрые люди и помогли мне, теперь у меня есть сумма чтобы погасить задолженность полностью."

В итоге коллегия судей приняла решение: "Назначить дело к судебному разбирательству 7 мая 2019 года", а для матери четверых детей это значит, что дело будет рассматриваться по правилам суда первой инстанции, вновь будут изучены платежные документы, уведомления и другие доказательства. Представители Батовой остались довольны: "Это очень хорошее решение для нас. Вопрос о взыскании долга приостановлен." До седьмого мая эта семья может спать спокойно.

После оглашения решения суда защитник Юлии Батовой не может скрыть радости

Согласно ч. 1 ст. 54.1 федерального закона "Об ипотеке" обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.