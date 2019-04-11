Горело и плавилось небо: война и парады телефониста Григория Лозина

Читатели ИА "Амител" присылают в редакцию истории о своих близких – героях Великой Отечественной войны. Напомним, в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа "FM-Продакшн" продолжает патриотический проект "Лица Победы". Мы предлагаем читателям поделиться историями о близких и родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, ковавших победу в тылу, переживших ужасы концлагерей и блокад. И сегодня герой нашей публикации Григорий Иванович Лозин, рассказ о котором прислала внучка Наталья Никольская.

"Мой дед, Григорий Иванович Лозин, родился в большой дружной семье Ивана Николаевича и Анны Григорьевны Лозиных 6 февраля 1921 года в селе Улала Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии (с 1932 года город Ойрот-Тура, с 1948 года – город Горно-Алтайск). Лозины – в числе первых жителей города Горно-Алтайска. В семье, кроме младшего, Григория, воспитывалось еще четыре сына – Алексей, Николай, Павел и Степан.

18 октября 1940 года Григорий Иванович призван служить в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Службу проходил сначала в городе Тернополе – областном центре на реке Серет в Западной Украине, затем его перевели в Борислав, в Закарпатье. По специальности был связистом-телефонистом, служил в 118-м отдельном батальоне связи 7-й моторизованной дивизии имени М.В. Фрунзе. С 22 июня 1941 года в составе своей воинской части принимал участие в военных действиях на территории Украины, в боях под Белой Церковью, в обороне Киева. Участвовал в отступлении в направлении Драгобуж – Львов – Броды. В боях в районе города Белая Церковь был ранен в голову, лечился в госпитале, затем снова вернулся в строй.

Дивизия попала в окружение, сформированное 75-й и 57-й немецкими пехотными дивизиями. Потеряв много танков, артиллерии и транспорта, дивизия вырвалась из кольца и сосредоточилась юго-восточней Бродов. Осенью 1941 года она переформирована в 7-ю стрелковую дивизию, которая в сентябре того же года была уничтожена в Киевском котле.

Григорий Иванович во время окружения 27 сентября 1941 года был взят в плен и угнан в Германию. Содержался в лагере для военнопленных в 30-ти километрах от Потсдама. Освобожден из немецкого плена танковыми войсками Красной армии, когда пленных вывезли на работы в район польской границы. После этого Григорий Иванович продолжил службу по своей воинской специальности – связистом-телефонистом.

Григорий Лозин упоминается в материалах сборника "Солдатская память", вышедшем в Горно-Алтайске в 2005 году:

"В составе 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении от фашистов территории Германии и Чехословакии. Лозин Григорий Иванович – телефонист 1126-й механизированной бригады – участник наступления в дрезденском направлении. Этой группировке наряду с упорными боями против вражеских войск, прикрывавших дрезденское направление, пришлось отражать фланговый удар крупных сил противника. Войска левого крыла фронта остановили контратаковавшую вражескую группировку и нанесли ей серьезное поражение. С 19 апреля 1945 года началось осуществление окружения главных сил берлинской группировки врага. С севера этот грандиозный маневр обеспечивался действиями армий 2-го Белорусского фронта. В результате стремительно развивавшихся наступательных действий в районе Бонсдорфа войска 1-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронта соединились. Действия главных сил 1-го Украинского фронта по охвату берлинской группировки противника с юга и юго-запада и наступление части сил этого фронта к Эльбе было обеспечено с левого фланга ударом группировки, наступавшей в направлении на Дрезден".

8-го мая 1945 года стало известно, что американские войска не собираются продвигаться далее на восток, и для освобождения Праги направлены войска Первого Украинского фронта. Поэтому под Берлином 1126-я механизированная бригада получила приказ идти на Прагу. В Праге Григорий Иванович попал в госпиталь – сказались плен, ранение и контузия. Тем временем, 9 мая 1945 года на улицы Праги въехал первый танк Т-34 Советской армии.

Война закончилась… Для награждения всех мужественных воинов 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За освобождение Праги", ее получили непосредственные участники освобождения столицы Чехословакии. Григорий Иванович кроме этого был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными наградами. Из четверых братьев Лозиных, ушедших на фронт, домой вернулись трое.

Мой дед, Григорий Иванович, ушел из жизни 20 апреля 2013 года в возрасте 92-х лет, окруженный любовью детей, внуков и правнуков.

Каждый год 9 мая Григорий Иванович принимал участие в параде. Он не дожил до парада 2013 года всего несколько дней. Но и теперь Григорий Лозин ежегодно проходит по площади – в колонне Бессмертного полка…"

Защитникам Родины посвящается...

Горело и плавилось небо над нами…

За Родину в бой поднимались полки.

И кровью омытое красное знамя

Как птица, взвилось на холме у реки…

Горело и плавилось небо над нами…

Вставали ребята за Родину в бой.

Гордится Россия своими сынами,

Что в час роковой заслонили собой.

(Н.Л. Никольская, внучка)

Ждем ваши истории. Присланные нам материалы мы опубликуем в рубрике "Марафон Победы" на сайте Amic.ru, а также в официальных группах проекта.

Рассказы, копии фотографий и писем просим высылать на электронную почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Марафон Победы".

Не забудьте указать полные фамилию, имя и отчество вашего героя.

Если вы располагаете информацией о его (ее) дате и месте рождения, дате и пункте призыва, дате гибели (смерти) и сведениях о награждении, просим также указывать данную информацию.

Кроме того, Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!".



Каждый из вас может подарить радость ветеранам за их вклад в дело Великой Победы. По окончании акции мы представим полный отчет об оказанной помощи.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:



– Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам в Барнауле:

пр. Социалистический, 109, офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;

пр. Социалистический, 34 (101-й кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00 в будние дни).



– Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

В Барнауле



Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номер счета: 40817810102007628007

Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644

ПАО СБЕРБАНКБИК: 040173604

Кор/счет: 30101810200000000604

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Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106А

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"



Для юридических лиц:

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ИНН: 222212745286

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

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