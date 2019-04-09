Житель Бийска предстанет перед судом за убийство соседа, который заступился за сожительницу обвиняемого, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых окажется 34-летний житель наукограда.

Согласно версии следствия, в январе этого года между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей возник конфликт, в ходе которого женщина, опасаясь физического насилия, выбежала на улицу.

"Встретив соседа, она пожаловалась на агрессивное поведение своего гражданского супруга. Мужчина решил заступиться за соседку и зашел в квартиру обвиняемого, чтобы поговорить. В ходе беседы сожитель женщины нанес ему несколько ударов по голове, а затем причинил два ножевых ранения в грудную клетку, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.