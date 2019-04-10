Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 156 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,75 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичном шестиэтажном доме повышенной комфортности на проспекте Социалистическом. Закрытая территория, круглосуточная охрана, есть детская площадка.

Окна квартиры выходят на две стороны. "Удобная зона прихожей, два санузла, гардеробная комната, две застекленные лоджии выходят из гостиной и спальни. Основательный ремонт, паркетная доска – дуб, межкомнатные двери – массив дуба, дорогая сантехника и система освещения; сплит-система, теплый пол", – отмечает автор объявления.