Планируется, что противопожарные проповеди будут проводиться каждые две недели / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Алтайская митрополия начали совместную акцию по информированию граждан о правилах пожарной безопасности граждан в весенний период.
Дело в том, что отдельные слои населения не желают черпать информацию из СМИ и не особенно рады выслушивать инструкции сотрудников пожарной охраны.
В то же самое время те же самые слова из уст священника для многих могут значить больше, чем от других.
И чтобы обезопасить таких граждан от огненной стихии представители МЧС обратились в Алтайскую митрополию.
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил начинание и теперь уже прихожане наряду с традиционными проповедями могут услышать и противопожарные.
"Важно уберечь себя и близких от беды, привести в порядок своё хозяйство, дом и двор, — наставляет жителей Санниково (Первомайский р-н) настоятель храма отец Анатолий. — Соблюдайте чистоту на подворье, вовремя убирайте сухую траву и будьте осторожны с огнем. Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые сёла".
Планируется, что такие проповеди будут проводиться каждые две недели.
"Если человек справится с грехом винопития и табакокурения, то и риск возникновения пожара снизится", — констатирует отец Анатолий.
Он также принял участие в противопожарном рейде МЧС, где побеседовал с жильцами о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили, что это не единичная акция, а только начало плодотворного сотрудничества МЧС и РПЦ на благо населения.
Комментарии
Все больше и больше Россия погружается в мракобесие
По закону Церковь отделена от государства и не может проводить что-либо совместно с государственным органом. Нравится начальнику МЧС молиться - его личное дело. Зачем закон нарушать?
На Бога надейся...
Для раздачи листовок разве необходимы погоны?
Дело в том, что отдельные слои населения не желают черпать информацию из СМИ и не особенно рады выслушивать инструкции сотрудников пожарной охраны.
В то же самое время те же самые слова из уст священника для многих могут значить больше, чем от других.
Дык надо для пущщего эффекту вводить священников на ТВ. Одно дело когда Соловьев изгоняет хохлятского политолога, совсем другое православный батюшка. За отдельную плату политолог может шипеть, обозначая одновременное изгнание беса.
Семимильными шагами в средневековье.