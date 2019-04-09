Планируется, что противопожарные проповеди будут проводиться каждые две недели / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Алтайская митрополия начали совместную акцию по информированию граждан о правилах пожарной безопасности граждан в весенний период.

Дело в том, что отдельные слои населения не желают черпать информацию из СМИ и не особенно рады выслушивать инструкции сотрудников пожарной охраны.

В то же самое время те же самые слова из уст священника для многих могут значить больше, чем от других.

И чтобы обезопасить таких граждан от огненной стихии представители МЧС обратились в Алтайскую митрополию.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил начинание и теперь уже прихожане наряду с традиционными проповедями могут услышать и противопожарные.

"Важно уберечь себя и близких от беды, привести в порядок своё хозяйство, дом и двор, — наставляет жителей Санниково (Первомайский р-н) настоятель храма отец Анатолий. — Соблюдайте чистоту на подворье, вовремя убирайте сухую траву и будьте осторожны с огнем. Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые сёла".

Планируется, что такие проповеди будут проводиться каждые две недели.

"Если человек справится с грехом винопития и табакокурения, то и риск возникновения пожара снизится", — констатирует отец Анатолий.

Он также принял участие в противопожарном рейде МЧС, где побеседовал с жильцами о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили, что это не единичная акция, а только начало плодотворного сотрудничества МЧС и РПЦ на благо населения.