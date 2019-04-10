Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей

10 апреля по всему миру отмечают День братьев и сестер. Традиция отмечать этот праздник берет начало в США, а его идейной вдохновительницей стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих брата и сестру, и чтобы справиться с болью утраты, предложила отмечать новый семейный праздник.

Amic.ru вспоминает знаменитостей, у которых есть менее известные, но успешные братья и сестры.

Николь Кидман и Антония Кидман

Антония слева, Николь справа / Фото: alik1001.livejournal.comМладшая сестра знаменитой оскароносной актрисы Николь Кидман Антония связала свою жизнь не с кино, а с журналистикой. Ее внешние данные и профессиональные качества позволили начать карьеру на крупном телеканале Nine Network. Позже Антония работала репортером на телестанции NBN Television в Австралии. В 2008 году получила престижную телевизионную премию ASTRA Awards. По данным Австралийской ассоциации подписного телевидения и радио (ASTRA), награды "признают богатство талантов и приверженность индустрии".

Эштон Катчер и Майкл Катчер

Майкл и Эштон Катчеры / Фото: bodyheightweight.comЭштон и Майкл Катчеры – двойняшки. В отличие от брата, Майкл родился с тяжелым диагнозом – ДЦП, а в 13 лет перенес операцию по пересадке сердца. Это не помешало Майклу жить полноценной жизнью. По данным таблоидов, брат Эштона стал юристом. Он ведет дела больных детей и собирает пожертвования. Личная жизнь Майкла тоже сложилась, он воспитывает сына. "У брата церебральный паралич, но именно он научил меня тому, что все люди равны и одинаково заслуживают любви", – рассказывал о брате Эштон.

Дженнифер Лопес и Линда Лопес

Дженнифер и Линда Лопес / Фото: asjust.ruМладшая сестра Дженнифер Лопес Линда, как и сестра Николь Кидман, сделала отличную карьеру в журналистике. Она начинала работать на классической рок-радиостанции на Лонг-Айленде, затем была помощником директора программы и музыкального руководителя известной радиостанции WXXP-FM.

Роберт Паттинсон и Лиззи Паттинсон

Фото: yesmagazine.ruСестра Роберта Паттинсона (звезда саги "Сумерки") Лиззи – певица, к которой довольно рано пришел успех. В 17 лет она выступала в одном из пабов в пригороде Лондона, и ее заметил представитель звукозаписывающей компании EMI. Лиззи вошла в состав группы Aurora и стала одной из самых продаваемых исполнительниц Великобритании. Также Лиззи записала несколько саундтреков к фильму "Сумерки".

Скарлетт Йоханссон и Хантер Йоханссон

Фото: onedio.ruБрат-близнец актрисы Скарлетт Йоханссон Хантер подавал надежды, как киноактер. Он начинал сниматься в раннем детстве, в 1996 году сыграл роль в фильме "Воришки", в 1981 году – в сериале "Развлечения сегодня вечером". Позже Хантер забросил кино и увлекся политикой. СМИ писали, что он работал в команде Барака Обамы.