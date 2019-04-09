Состоялся судебный процесс по делу ЧП, которое случилось 2 марта 2017 года в одном из бассейнов Бийска, сообщает региональное СУ СКР.

В этот день тренер местной спортшколы заметила в воде неподвижного ребенка. Она вытащила бездыханное тело из воды и провела комплекс мер для спасения жизни мальчика. Благодаря этому 6-летний посетитель бассейна остался жив. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Следователями собраны доказательства вины в произошедшем президента Региональной общественной организации "Федерация подводного спорта" Республики Алтай и его 34-летней дочери. Им предъявлено обвинение по п. "а", "б" и "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание детям в возрасте до шести лет группой лиц по предварительному сговору услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как установлено следствием, обвиняемый арендовал несколько дорожек бассейна для обучения плаванию детей. Для занятий с малолетними пловцами он нанял свою дочь, которая не соответствовала квалификационным требованиям.

Несмотря на то, что глубина бассейна в мелкой части превышает 0,9 метра, они набрали в ученики детей в возрасте от 5 до 16 лет. В день той злополучной тренировки девушка-тренер самоустранилась от визуального контроля ситуации, не заметив, как 6-летний подопечный зашел в глубокую часть бассейна и несколько минут находился под водой на трехметровой глубине.

Доказательства, собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Бывшему президенту общественной организации наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, его дочери — 3 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми сроком на 3 года.