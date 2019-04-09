Министр спорта Алтайского края рассказал о том, что на развитие регионального спорта в рамках проекта "Спорт — норма жизни" в регион поступит 700 млн рублей, сообщает пресс-центр краевого правительства.

По словам Алексея Перфильева, именно такую сумму выделит федеральный бюджет на ряд крупных проектов, которые реализуют с 2019 по 2024 года.

В их числе, строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле (стоимость 250 млн рублей) и Ледового дворца в Бийске (250 млн).

Еще по 40 млн выделят на организацию по одному футбольному полю в каждом из этих городов.

Не забудут и про сельскую молодежь – малыми спортивными площадками оснастят каждый из 59 районов. При этом 25 мест, где селяне смогут заниматься спортом, появятся уже в этом году.