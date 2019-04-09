Жительница Майминского района рассказала "Новостям Горного Алтая" шокирующую историю, случившуюся с ее сыном в школе.

По ее словам, за обычную шалость преподаватель технологии поднял пятиклассника за шкирку и держал, наблюдая, как тот задыхается.

"Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, учитель его отпустил и сын упал лицом на бетонный пол, после чего учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику", — утверждает женщина.

Мальчику потребовалась медицинская помощь. По словам матери, его госпитализировали с сотрясением головного мозга.

"Одноклассники данный факт подтверждают, а учитель своей вины не чувствует", — возмущается селянка.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай факт ЧП подтвердили, уточнив, что по его факту проводится проверка.