Авария произошла в ночь на 9 апреля в Новосибирске, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

На видеозаписи происшествия видно, как Subaru Legacy B4 на огромной скорости по улице Челюскинцев напрямую пролетает кольцо на площади Луницев и врезается в столб.

В результате ДТП пострадали два человека – 28-летний парень и 18-летняя девушка. Из покореженного автомобиля их извлекали спасатели.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, девушку в крайне тяжелом состоянии на носилках доставили в автомобиль скорой помощи и оперативно госпитализировали.