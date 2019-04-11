Пожалуй, каждый слышал о чудодейственных свойствах Мертвого моря, однако мало кто знает, что у нас в Алтайском крае есть места, не уступающие ему по своей природной целительной силе. К примеру, соленое озеро Щекулдук, расположенное посреди Кулундинской степи, не зря издавна считалось священным: согласно легенде, оно очищало от порчи и сглаза. А количество приезжающих сюда туристов, которое растет с каждым годом, доказывает, что помимо мощной энергетики, этот водоем обладает также огромным оздоровительным потенциалом.
SPA по-алтайски: соли и грязь
Секрет чудо-озера Щекулдук – не только в том, что его чаша заполнена высококонцентрированным раствором солей – рапой, но и в главном обитателе водоема – рачке артемии. Живут эти существа недолго – за летний сезон сменяется несколько поколений, но за это время они успевают накопить массу полезных для человеческого организма микроэлементов, среди которых медь, железо, серебро, ванадий и многие другие. Отмершие рачки, перемешиваясь с донным илом и солью, накапливаются в озере столетиями и образуют лечебную грязь, содержащую в своем составе соли натрия, хлориды, карбонат магния, сульфаты, бром и серу.
По своим целебным свойствам эти компоненты не уступают соли и грязям известного Большого Ярового: стимулируют защитные силы организма, оказывают противовоспалительное, обезболивающее и регенерирующее воздействие, а также помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной системы, кожных и гинекологических патологий. Тем же, кто не жалуется на здоровье, озеро поможет повысить жизненный тонус и улучшить обмен веществ. Его соленая вода и грязи, возвращающие молодость и красоту, – прекрасная альтернатива самым продвинутым SPA-процедурам, что доказано не только отдыхающими, но и результатами исследований Томского научно-исследовательского института.
Уютное место на чудо-озере
Если вы захотите испытать целебную силу озера Щекулдук, рекомендуем остановиться в гостеприимном и комфортном туристическом комплексе "Бухта удачи", расположенном прямо на его берегу. Простор, покой, аромат степных трав, блеск соленой воды, солнце, ветер, чайки и уютные деревянные домики – все это ждет вас здесь, вдали от городского шума и стрессов. Во время отдыха гости "Бухты удачи" могут воспользоваться услугами оздоровительного корпуса – посетить аромафитопаросауну и получить комплекс процедур по антистрессовой терапии тела, а перед вечерней развлекательной программой взбодриться с помощью фиточая из алтайских трав.
Туристско-оздоровительный комплекс "Бухта удачи"
Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда
Телефон: 8(3852) 555-045
e-mail: war-050@yandex.ru
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Комментарии
Как фотошоп красит фото. какая голубая вода. такой воды конечно там нет.
Все детство сколько помню, там коровы паслись, вонь стояла за киллометр. а теперь этим обмазываются люди.
На самом деле вода мутная, черная, грязная, на дне куча грязи, на мели все в грязи, вонючей, аж насморк пробивает.
Вот стояла никому не нужная вонючка, построили домики, помостик сделали, нанесли всякого инвентаря - и вот, готовый комплекс )) Красавцы, че....
угу, все лужи с болотами позахапали
Про свойства грязи: не надо грязи. На данный момент лучшая грязь в Крыму - легко гуглится: Саки.
в сортах грязи как и говна мы не разбираемся
Нет уж спасибо. Мы как нибудь турцией или тунисом перебьемся...
весь сайт их излазила - цены /прайс на домики ГДЕ?