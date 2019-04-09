Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил спикера СФ Валентину Матвиенко высшим орденом РПЦ – святой равноапостольной княгини Ольги, сообщается на сайте Совета Федерации.

Награда вручена за вклад в развитие церковно-государственных отношений, а также по случаю юбилея.

Настоятель РПЦ выразил благодарность за вклад в жизнь Отечества, уточнив, что Матвиенко стала первым полным кавалером ордена.

В ответ она поблагодарила его за столь высокую награду и деятельное внимание, уделяемое Патриархом воспитанию нравственности и духовности в россиянах.

Также председатель СФ поделилась планами строительства большого православного храма в Санкт-Петербурге, которое идет при ее попечении, пригласив настоятеля РПЦ освятить его после завершения строительных работ.