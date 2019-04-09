Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на бурную реакцию, вызванную его прогнозом исхода президентской гонки на Украине, сообщает БЕЛТА.

"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", — возмутился глава государства.

Он напомнил, что представителю партии "Слуга народа" "доставалось" в том числе и в России за его профессию актера.

Лукашенко отметил, что Рональд Рейган тоже пришел к президентству, начиная с актерской игры.

В то же время он пояснил, что управляет страной не только президент. На Украине многое зависит от парламента, и если новому президенту с ним не удастся договориться, то ни к чему это не приведет.

"Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой, — заявил Лукашенко. — Нет, гвалт устроили".