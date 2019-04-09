Вторник, 9 Апрель, 22:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
297см +55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС

, ИА "Амител"
Министр финансов ожидает, что деньги начнут "работать" уже во второй половине года
Силуанов спрогнозировал, когда будет виден экономический эффект от повышения ставки НДС до 20% / Фото: news.yandex.ru

Силуанов спрогнозировал, когда будет виден экономический эффект от повышения ставки НДС до 20% / Фото: news.yandex.ru

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал, когда будет виден экономический эффект от повышения ставки НДС до 20%, сообщает "Российская газета".

По его словам, это произойдет уже во второй половине текущего года.

Деньги, изъятые из экономики повышением налога, будут направлены на инвестиции в национальные проекты.

В то же время изначальное замедление роста экономики оказалось не таким серьезным, как ожидалось изначально.

По словам Силуанова, если позитивные тенденции сохранятся, то цифры окажутся выше прогнозируемых на 1,3%.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

9.04.2019 21:27
месный

Да мы не сомневаемся, что у нужных людей будет экономический эффект в их пользу в проектах их компаний

0  0
9.04.2019 21:29
месный

попов лучше чпокните на налоги как все платят - это ваще будет фантастический прорыв тада в экономике не то, что какихто жалки 2% со всего населения!

0  0
9.04.2019 21:36
Пионер

Так уж с декабря стоимость товаров поднялась. Вы еще ждете?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 0
21:12
Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС 3
20:51
Лукашенко возмутила реакция на его прогноз выборов на Украине 0
20:22
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ 1
20:09
"Партизана" запрещенного в России "Правого сектора" задержала ФСБ 0
19:49
Опубликовано видео страшного ДТП с Subaru в Новосибирске 1
19:25
СМИ: на Алтае учитель издевался над ребенком до потери сознания 0
19:08
Коротко о главном: шквал налоговых проверок, ледоход и ленточные боры Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 апреля
18:49
В Алтайском крае построят спорткомплекс и Ледовый дворец 1
18:27
Виновникам тяжких травм, полученных ребенком в бассейне Бийска, вынесли приговор 0
18:05
Алтайские священники ведут противопожарные проповеди 5
17:48
Жителя Бийска судят за убийство соседа, который вступился за женщину 0
17:32
Алтайские борцы доказали свою славу, сразившись на "Кубке Федерации" 0
17:25
Школы и детсады России перевели на йодированную соль 0
17:11
Названы регионы, где дети чаще всего страдают от рака 1
17:02
Клиенты Альфа-Банка могут без комиссии снять наличные в банкоматах "Открытия" 1
16:52
Полиция займется декриминализацией лесопромышленного комплекса на Алтае 2
16:35
Сильное землетрясение произошло к юго-востоку от Горного Алтая 0
16:22
Глава ДНР: "Донбасс идет к воссоединению с Россией" 18
16:05
Четверых детей нашли в захламленной квартире в Мытищах 0
16:02
Жители Алтайского края смогут бесплатно увидеть новый сезон "Игры престолов" 4
15:44
Перевозчика-нелегала оштрафовали в Горном Алтае 0
15:27
Бетонная плита рухнула на пассажирский автобус в Новосибирске 5
15:18
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы 0
15:04
Всемирный банк зафиксировал рекорд по денежным переводам 0
14:54
Алтайский край получил долгожданный статус для ленточных боров 8
14:39
Медведи выходят из зимней спячки в лесах Алтайского края 0
14:21
Суд рассмотрел апелляцию экс-главы Сахалина Хорошавина 2
14:19
В АлтГУ стартовал конкурс инновационных инженерных идей 3
14:16
Поправки в закон о госзакупках позволят ускорить реализацию нацпроектов на Алтае 0
14:05
Роскачество дало советы по выбору кроссовок для бега 0
13:52
Двух директоров на Алтае обвиняют в хищении бюджетных денег 1
13:34
Полсотни людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Барнауле 2
13:21
Гендиректор Twitter впервые за 4 года получил зарплату 1
13:05
Египту пригрозили санкциями за закупку российских Су-35 7
12:50
Движение большегрузов ограничат на месяц по трассам Алтайского края 0
12:33
Остановочные павильоны начали отмывать в Барнауле от зимней грязи 0
12:24
Россиян предупреждают об икре от заводов-фантомов 1
12:12
Масло или спред: когда уже в магазинах можно будет отличить настоящую "молочку" 5
12:06
В России идет рекордное снижение иностранных инвестиций 8
11:51
Как в Москве простились с актером Алексеем Булдаковым 0
11:36
Бывший заключенный пытался изнасиловать женщину в Горном Алтае 3
11:26
В России начинает вещание телеканал для фанатов смешанных единоборств 1
11:23
Рекорд XXI века по коэффициенту брачности зафиксирован в России 0
11:11
Чайка: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похитили 1,6 млрд рублей 11
11:02
Мединский оценил снятие домашнего ареста с Серебренникова 2
10:47
Льдин "парад": фоторепортаж с ледохода в Барнауле 4
10:34
АлтГУ вошел в число самых влиятельных вузов планеты 7
10:30
Летим в Прагу: отдых с изучением английского языка по привлекательной цене 1
10:24
Председатель комитета по образованию администрации Барнаула ушла в отпуск: мэрия 3
10:12
Угрозы подтопления нет: в МЧС рассказали о развитии паводка на Алтае 0
10:03
Порошенко объявил себя русскоязычным человеком 3
09:51
Светофоры отключили на улице Гоголя в Барнауле 0
09:34
Росгвардия объяснила выселение из жилья ветеранов ОМОНа 38
09:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2019 года 0
09:13
14,3% клещей, укусивших жителей Алтайского края, энцефалитные 4
09:02
Полная перезагрузка: где на Алтае совместить первоклассный отдых с оздоровлением 0
08:53
За подтасовку показаний судят экс-следователя в Горно-Алтайске 0
08:46
Алтайский Сайлент Хилл: Камень-на-Оби засыпает пеплом 3
08:32
Банкет за полчаса и другие секреты ресторанного бизнеса: где о них узнать 0
08:15
Этикет истинной леди: 5 главных правил, которые должна знать любая девушка 8
08:03
Ужесточение закона для застройщиков: что изменится для барнаульцев 9
08:02
Зачем нужна банковская гарантия и как ее получить: инфографика 0
07:50
Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку 2
07:40
Лекарства, которые спасают жизнь 4
07:34
Алтайский бизнес жалуется на шквал налоговых проверок, налоговая отвечает 26
07:22
На "елочке" – по лужам: как рисунок протектора влияет на свойства шин 0
07:15
Напутано с проводкой: что делать, если часто выбивает автоматы в счетчике 1
07:03
Двухэтажную квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 14,7 млн 0
06:48
"Я буду вас ждать, если не умру": как "Марафон Победы" помогает ветеранам жить 4
06:32
Пришел на урок в одних трусах: подборка записей из школьных дневников 9
06:23
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 28
06:14
Тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
06:01
Газон, как в Европе: мэрия Барнаула планирует озеленить Нагорный парк 12
05:44
Макгрегор напал на мужчину за фразу "Русские избили тебя" 0
04:25
Фильм Лунгина "Братство" выйдет в прокат 9 мая 2
03:09
"Ростех" создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей 3
02:35
Ученые: пищевая добавка Е319 может ослабить иммунитет 0
01:52
Россияне стали чаще выбирать отечественные автомобили 3
00:30
Иран включил ВС США в список террористических организаций 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.