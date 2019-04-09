Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал, когда будет виден экономический эффект от повышения ставки НДС до 20%, сообщает "Российская газета".
По его словам, это произойдет уже во второй половине текущего года.
Деньги, изъятые из экономики повышением налога, будут направлены на инвестиции в национальные проекты.
В то же время изначальное замедление роста экономики оказалось не таким серьезным, как ожидалось изначально.
По словам Силуанова, если позитивные тенденции сохранятся, то цифры окажутся выше прогнозируемых на 1,3%.
Комментарии
Да мы не сомневаемся, что у нужных людей будет экономический эффект в их пользу в проектах их компаний
попов лучше чпокните на налоги как все платят - это ваще будет фантастический прорыв тада в экономике не то, что какихто жалки 2% со всего населения!
Так уж с декабря стоимость товаров поднялась. Вы еще ждете?