Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал, когда будет виден экономический эффект от повышения ставки НДС до 20%, сообщает "Российская газета".

По его словам, это произойдет уже во второй половине текущего года.

Деньги, изъятые из экономики повышением налога, будут направлены на инвестиции в национальные проекты.

В то же время изначальное замедление роста экономики оказалось не таким серьезным, как ожидалось изначально.

По словам Силуанова, если позитивные тенденции сохранятся, то цифры окажутся выше прогнозируемых на 1,3%.