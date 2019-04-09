Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем грозит понижение цены на нефть до 40 долларов за баррель, сообщают "Известия".

По его словам, это больше ударит по американским нефтяникам, чем по российским, так как добыча нефти в США станет попросту нерентабельной.

В то время как россияне даже при такой стоимости продолжат получать доход.

Также Путин рассказал, что не является сторонником неконтролируемого роста цен на углеводороды. По его словам, текущие расценки вполне приемлемые.