Источник в правоохранительных органах рассказал обстоятельства обнаружения тела погибшей женщины, вмерзшего в озеро Спартак в Новосибирской области, сообщает "Комсомольская правда".

По словам силовика, почти полностью голый труп нашли местные жители.

Рядом с ним обнаружили аккуратно сложенными ее вещи и паспорт. По ним и установили личность.

Погибшей оказалась 44-летняя сибирячка, жившая неподалеку.

Ее тело извлекли спасатели. На нем не обнаружено признаков насильственной смерти.

Не исключено, что это был несчастный случай во время занятия моржеванием. Точную причину гибели установят судмедэксперты.