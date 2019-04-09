На 84 году жизни умерла невестка великого русского поэта Сергея Есенина, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Алиса Есенина была женой сына автора множества стихов, вошедших в сборники, песни и народный фолклор.

После смерти супруга она продолжила сотрудничать с Московским государственным музеем имени Есенина, передав ему свыше тысячи семейных реликвий, которые хранились как память о прославившем фамилию поэте.

Также она принимала активное участие в проводимых там мероприятиях: акциях, выставках, проектах и программах.

Алису Есенину похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве поблизости от могилы мужа.