Во время рассказа о проведении в стране импортозамещения президент Владимир Путин назвал сумму вложений в эту процедуру – 600 млрд рублей, но не был уверен в ее точности, поэтому решил перестраховаться и уточнить ее у главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Однако министр экономического развития не нашелся, что ответить.

"Не помнит. Министр экономического развития не помнит", — иронично заметил Путин, после чего в зале раздался смех.

Этот казус Орешкина попал на видео и был выложен на youtube-канале "Открытые медиа".