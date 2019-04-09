Спикеры палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) кредитовать население под залог жилья, сообщает "Парламентская газета".

Законопроект призван защитить собственность граждан от посягательств мошенников.

Также устанавливаются дополнительные требования к самим МФО, их сотрудникам и организации работы.

Наделяются они и новыми правами. Для того, чтобы предотвратить займы по чужим документам, предлагается предоставление офисам микрозаймов дополнительных возможностей по идентификации клиентов.