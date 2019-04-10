Аналитическое агентство "Автостат" оценило продажи подержанных автомобилей за март 2019 года.

Наибольшим спросом традиционно пользуется LADA. В текущем месяце их приобрели 108 тысяч штук (на 4,7% меньше, чем в марте 2018-го).

Вторую строчку занимает Toyota. 48,3 тысячи (-1,6%) автомобилей этой марки в марте сменили владельцев.

Замыкает тройку Nissan, которого выбрали 24,7 тысячи человек (+3,3%).

В пятерку также вошли две корейские марки: Hyundai (21,8 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (19,8 тыс. шт.; +10,8%).

В целом, за март 2019 года продано 430 тысяч подержанных машин. Это на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.