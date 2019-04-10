Журнал Nature Neuroscience опубликовал результаты исследования ученых, проведенного на группе добровольцев, которым воздействовали на мозг с помощью слабых электрических зарядов, сообщает news.ru.

В эксперименте приняли участие 84 здоровых человека, которых разделили на две группы: 20-летние и те, кто старше 60.

На протяжении 25 минут ученые проводили электростимуляцию определенных областей мозга на его рабочей частоте.

В результате такого воздействия кратковременная рабочая память пожилых людей демонстрировала показатели, аналогичные памяти 20-летних молодых людей.

Правда, такое "омолаживание" действовало только в течение 50 минут после лечения, а затем память постепенно возвращалась в свое "рабочее" состояние.

Ученые считают, что результаты исследования могут помочь в борьбе со старческим слабоумием (деменция), которое развивается с возрастом у людей и считается неизлечимым.

"Дефицит рабочей памяти, действительно, является ключевой патологией для многих расстройств мозга — от шизофрении и аутизма до болезни Альцгеймера. Мы надеемся, что эта работа поможет заложить основы фундаментальной науки для совершенно нового направления исследований, где мы разрабатываем неинвазивные инструменты для лечения людей с ослабленной памятью", — подводит итог ведущий исследователь Роберт Рейнхарт.