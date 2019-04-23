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Принимаем пантовые ванны по уникальным технологиям в горах сокровенного Алтая

, ИА "Амител"
Туристическая база "Горное озеро" приглашает отдохнуть душой и телом

Весна – время обновлений, когда хочется новых эмоций, заряда новых положительных энергий и больше проводить время на природе в кругу семьи или друзей. Туристическая база "Горное озеро", расположенная на живописном берегу Телецкого озера в селе Артыбаш (Республика Алтай), организует для вас качественный отдых, после которого вы точно почувствуете прилив сил.

Если вы не были на Телецком озере, то не имеете представления о многообразии Алтая. Его красота и величие останутся в вашей памяти навсегда. Расстояние от базы "Горное озеро" до г. Горно-Алтайска – 175 км, до г. Барнаула – 430 км, до г. Новосибирска – 630 км. Уютное расположение базы отдыха, комфортабельность номерного фонда, красивая природа, безупречная экология, горный воздух и тишина – все это благоприятствует эффективному отдыху и оказывает поразительно целебный эффект. Туристическая база "Горное озеро" подходит для семейного, корпоративного и VIP-отдыха.

На территории базы "Горное озеро" для вас работает Пантоцентр. Только здесь вы сможете принять  необычайно полезные для здоровья пантовые ванны по уникальным технологиям. Они не только великолепно укрепят иммунитет, помогут избавиться от многих недугов, но и зарядят вас энергией и прекрасным настроением на целый год. Принятие ванн на отваре пантов марала – верный путь к роскошной, необычайно гладкой и бархатистой коже. Компоненты, содержащиеся в пантах – это микроэлементы, минералы, витамины, аминокислоты и другие активные вещества, способные не только профилактировать огромное число заболеваний, но и помогут справиться с многими болезнями, оказывают положительное влияние на организм.

Пантовые ванны способствуют поднятию иммунитета, омоложению организма и кожи, нормализации давления, повышению потенции, улучшению состояния здоровья при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Применение продуктов пантового оленеводства в спортивной медицине подкреплено экспериментальными научными исследованиями и не входят в список допинговых препаратов, поэтому вполне обоснованно могут использоваться в период соревновательной подготовки и в процессе восстановления спортсмена после соревновательных психоэмоциональных перенапряжений и физических перегрузок.

Помимо Пантоцентра, имеются еще и другие виды оздоровительных процедур:

  • ингаляции;
  • фитобочка;
  • влажное укутывание;
  • оздоровительный массаж;
  • косметические процедуры.

"Горное озеро" является официальным перевозчиком на Телецком озере, имеет лицензию на перевозку людей и соблюдает все нормы безопасной перевозки по озеру. Паром доставит автомобили на Южный берег и обратно.

На территории туристической базы "Горное озеро" расположены:

  • кафе "Горное Озеро";
  • летнее кафе;
  • продуктовый магазин;
  • конференц-зал;
  • русские бани;
  • пантоцентр;
  • лавка здоровья;
  • смотровые площадки и беседки;
  • бильярдная;
  • пирс с организованными прогулками на катерах по Телецкому озеру;
  • настольный теннис;
  • пляж и бассейн с теплой водой;
  • бюро экскурсий и путешествий;
  • бесплатная автостоянка.

Украсят ваш досуг насыщенная экскурсионная программа, прокат велосипедов и катамаранов, рыбалка, сплавы, конные прогулки, а также развлекательная программа для разных возрастов!

Экскурсионное бюро предложит вам насыщенную программу:

  • водные экскурсии по Телецкому озеру;
  • рыбалку;
  • автомобильные и комбинированные экскурсии;
  • конные прогулки;
  • прокат катамаранов, квадроциклов, велосипедов, палочек для скандинавской ходьбы, бильярда, настольного тенниса.

Опытные экскурсоводы расскажут вам обо всех достопримечательностях, быте, культуре и истории Телецкого озера – этого уникального природного комплекса нашей планеты. Весомое тому подтверждение – в 1998 году Телецкое озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в составе природной группы с названием "Золотые горы Алтая".

База отдыха "Горное озеро" имеет разнообразный номерной фонд:

  • два благоустроенных коттеджа из кедра с просторными холлами, террасами и лоджиями;
  • 24 деревянных двухместных домика со всеми удобствами;
  • 11 VIP-домиков со стеклянной стеной и видом на Телецкое озеро;
  • четыре кедровых домика посреди высоких деревьев и холмов;
  • семь VIP-домиков (с балконом);
  • два корпуса с благоустроенными номерами с отдельным входом в каждый номер (на 10 и 18 номеров), рассчитаны на 176 основных мест.

    Вся территория туристического комплекса обработана от клещей.

    Доступ в интернет: Wi-Fi (бесплатно).

    Туристическая база "Горное озеро"
    Республика Алтай, село Артыбаш, ул. Телецкая, 117
    Телефон администратора: +7 (903) 074-97-04
    Телефон отдела бронирования: +8-800-700-5005
    Почта: gornoe-ozero@bk.ru
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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