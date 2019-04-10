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"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД

, ИА "Амител"
В приложении пользователи могут соревноваться между собой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил дорожного движения, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Он работает прямо в мобильном приложении VK и по прямой ссылке vk.com/pdd.

Его особенностью называется возможность параллельно как изучать ПДД, так и соревноваться между собой.

Пользователи могут подкреплять знания по отдельным темам, а могут проходить пробный экзамен.

Результаты попадают в общий рейтинг, где можно сравнивать собственные успехи с достижениями друзей и других пользователей "ВКонтакте".

Чтобы подняться на вершину рейтинга, придется ответить на множество вопросов. Этот элемент "соревновательности" мотивирует на еще более глубокое изучение правил, считают создатели сервиса.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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