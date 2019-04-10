В избирательном штабе Петра Порошенко разъяснили, какие цели преследовали, размещая на билбордах смотрящих друг на друга Путина и Порошенко, сообщает "Коммерсант".

По словам команды, они таким образом показали "сильного президента", который готов "смело смотреть Путину в глаза", твердо защищать страну, ее интересы и обеспечить безопасность живущих в ней людей.

В то же самое время предвыборную кампанию Зеленского они назвали "феерическим карнавалом" и отметили, что плакатами с президентом страны не пытались обвинить оппонента в связях с Россией.

Напомним, в первом туре Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Эти кандидаты прошли во второй тур выборов.

Голосование пройдет 21 апреля. За два дня до этого состоятся дебаты между кандидатами на должность главы государства.