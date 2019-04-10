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Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

, ИА "Амител"
Суд признал Пушкарева виновным в злоупотреблении полномочиями и подкупе
Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву / Фото: pbs.twimg.com

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву / Фото: pbs.twimg.com

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает РБК.

Судом и следствием установлено, что с 2009 по 2016 год обеспечил приобретение строительных материалов подведомственному администрации города муниципальному унитарному предприятию "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Приобретение стройматериалов происходило за счет финансовых средств, получаемых "Дорогами Владивостока" от горадминистрации по муниципальным контрактам.

За это Пушкарев получил от генерального директора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей. Ущерб от его действий оценен в 158 млн рублей.

Пушкарев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и коммерческом подкупе (ч. 2 ст. 204 УК).

Ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Экс-глава муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников приговорен к десяти годам строгого режима.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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