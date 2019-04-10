Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума, сообщает РИА "Новости".

Ниинистё заявил, что Россия сама виновата в санкциях: "Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто".

Путин ответил, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к Арктической зоне: "Но тем не менее я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер, <...> чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню".

Он также подчеркнул, что Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа. По его словам, сейчас санкции используются не как инструмент геополитической борьбы, а просто как "элемент конкурентной борьбы в мире".

"Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики", – заявил Путин.

Также глава государства отметил, что санкционное давление мешает России, но "не критическим образом": "Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии".

Кроме того, Путин призвал мировое сообщество соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни.