Путин назвал бандитом переводчика, поправившего его речь

Президент России Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога", сообщает РИА "Новости".

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. "Я сказал друзей, а он — партнеры. Бандит" pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 апреля 2019 г.

Путин, говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение нейтральным.

"Я сказал – друзей, а он – "партнеры". Бандит", – пошутил Путин.

Президент России подчеркнул, что отношения двух стран развиваются, "несмотря ни на какие трудности". В частности, в прошлом году товарооборот России и Швеции вырос более чем на 30%. Он также выразил надежду увидеть шведских представителей на очередном Санкт-Петербургском экономическом форуме.