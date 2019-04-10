Захарова оценила агитационные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook оценила предвыборную агитацию президента Украины Петра Порошенко, разместившего билборды с изображением Владимира Путина.

Ранее в Сети появились фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя Путину. Штаб украинского лидера подтвердил их подлинность. Кроме того, представители президента заявили, что на размещение билбордов "согласия Путина не спрашивали". В штабе пояснили, что задача рекламы – "показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", – написала Захарова.

Ранее сам Порошенко признал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным. Украинский президент извинился перед избирателями, которые увидели в его агитации отсылку к лидеру предвыборной гонки Владимиру Зеленскому. Порошенко подчеркнул, что не считает своего конкурента "агентом Путина". Также он заявил, что не считает его наркоманом.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и Порошенко. Перед этим 14 или 19 апреля между кандидатами пройдут дебаты.